«Увы»: Дмитрий Губерниев отказался считать Романа Костомарова спортсменом года

Дмитрий Губерниев не согласился с признанием Романа Костомарова спортсменом года, об этом сообщает Sport24.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на результаты недавнего опроса россиян Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Так, спортсменом года 8% назвали Романа Костомарова, на втором месте с результатом 5% оказалась Камила Валиева, следом идут Александр Большунов, Александра Трусова, Евгения Медведева и Александр Овечкин.

В своем Telegram-канале Губерниев процитировал слова журналиста Владимира Иванова, который не согласился с результатами опроса.

«Не понимаю этого. Можно тогда и актером года назвать, благо у Романа богатый опыт в съемках. И водителем года. И театралом года. А все попытки оспорить будут биться о моральную сторону — да как ты смеешь не соглашаться, когда человек пережил такое? Эмоции против логики», — написал Иванов.

Спортивный комментатор поддержал высказывание Иванова.

«Полностью согласен с автором! Тем более, что сам Костомаров удивлен! Сам мне накануне говорил! Мы просто совсем не спортивная страна… Увы… Особенно сегодня…» — объяснил свою позицию Губерниев.

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