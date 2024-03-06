Телеведущий Андрей Малахов заявил, что сын стал задавать ему неудобные вопросы

Андрей Малахов заявил, что сын стал задавать ему неудобные вопросы. Телеведущий поделился откровением в эфире шоу «МАЛАХОВ».

В 2017 году Андрей Малахов и Наталья Шкулева стали родителями: у них родился сын Александр. Супруги скрывают мальчика от внимания публики. В новом выпуске шоу Андрей рассказал, что наследник растет скромным и воспитанным, увлекается учебой и с интересом изучает окружающий мир. По словам телеведущего, Александр стал задавать ему каверзные вопросы после детского сада. Однажды мальчик поинтересовался у отца, что такое цистит. Малахов заявил, что его удивил вопрос сына.

Напомним, что супруги состоят в браке с 2011 года. Андрей и Наталья сыграли свадьбу в Париже в Версальском дворце.

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