Модель Наталья Водянова появилась на гала-ужине в ОАЭ в колье за 310 тысяч евро
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Модель Наталья Водянова появилась на гала-ужине в ОАЭ в колье за 310 тысяч евро. Об этом стало известно из пресс-релиза, попавшего в распоряжение сайта «Страсти».
На днях в Дубае состоялся гала-ужин благотворительного фонда «Обнаженные сердца». Мероприятие прошло в отеле BULGARI. Наталья Водянова предстала перед гостями в золотистом платье с черным корсетом. Модель дополнила образ черными лодочками и эффектной сумкой. Кроме того, для выхода в свет она надела украшения от BULGARI: на ней были серьги, браслет, кольца и колье.
Колье Водяновой сделано из белого и желтого золота и состоит из 52 бриллиантов с огранкой «Маркиз». Стоимость такого украшения составляет 310 тысяч евро.
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