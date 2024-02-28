«Идеальное решение»: Андрей Малахов раскрыл, как балует супругу

52-летний Андрей Малахов с 2011 года состоит в браке с Натальей Шкулевой. Телеведущий неоднократно рассказывал о гармоничных отношениях с супругой, которую он старается радовать без повода.

Малахов считает, что лучший подарок на все случаи жизни — это цветы.

«Мне кажется, что цветы в праздник и не в праздник — всегда идеальное решение» — цитирует звезду Пятый канал.