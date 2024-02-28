«Идеальное решение»: Андрей Малахов раскрыл, как балует супругу
© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News
52-летний Андрей Малахов с 2011 года состоит в браке с Натальей Шкулевой. Телеведущий неоднократно рассказывал о гармоничных отношениях с супругой, которую он старается радовать без повода.
Малахов считает, что лучший подарок на все случаи жизни — это цветы.
«Мне кажется, что цветы в праздник и не в праздник — всегда идеальное решение» — цитирует звезду Пятый канал.
По словам телеведущего, он не ждет специального повода, чтобы порадовать супругу, а дарит ей цветы без какого-либо повода. Телеведущий считает, что в непраздничный день такой подарок доставит больше радости. В праздник же наоборот — получать цветы не так интересно, считает он.
Свадьба Малахова и Натальи Шкулевой, дочери известного медиаменеджера Виктора Шкулева, прошла в 2011 году в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у супругов родился сын Александр.
Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, кем хотел стать в юности. Подробнее читайте здесь.