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НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 28 февраля 2024, 12:58
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«Идеальное решение»: Андрей Малахов раскрыл, как балует супругу

Телеведущий Андрей Малахов рассказал, что дарит жене цветы без повода.
«Идеальное решение»: Андрей Малахов раскрыл, как балует супругу

© Веленгурин Владимир/Komsomolskaya Pravda/East News

52-летний Андрей Малахов с 2011 года состоит в браке с Натальей Шкулевой. Телеведущий неоднократно рассказывал о гармоничных отношениях с супругой, которую он старается радовать без повода.

Малахов считает, что лучший подарок на все случаи жизни — это цветы.

«Мне кажется, что цветы в праздник и не в праздник — всегда идеальное решение» — цитирует звезду Пятый канал.

По словам телеведущего, он не ждет специального повода, чтобы порадовать супругу, а дарит ей цветы без какого-либо повода. Телеведущий считает, что в непраздничный день такой подарок доставит больше радости. В праздник же наоборот — получать цветы не так интересно, считает он.

Свадьба Малахова и Натальи Шкулевой, дочери известного медиаменеджера Виктора Шкулева, прошла в 2011 году в Версальском дворце в Париже. В 2017 году у супругов родился сын Александр.

Ранее телеведущий Андрей Малахов рассказал, кем хотел стать в юности. Подробнее читайте здесь.