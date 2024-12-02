Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с женой Шкулевой

Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с женой. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

29 декабря у Филиппа Киркорова состоялась презентация клипа «Черная пантера», которую посетили Ольга Бузова, Анита Цой, Ксения Собчак, Яна Рудковская. Не стал исключением и Малахов, который впервые за долгое время вышел в свет с женой.

Андрей появился на мероприятии в сером брючном костюме, белой рубашке, галстуке и классических ботинках. Наталья Шкулева отдала предпочтение черному платью с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ дополнили серьги из бриллиантов, браслеты и клатч. Также Наталья сделала макияж с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов заставил ревновать жену. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров потратил на торт-пантеру для презентации клипа более млн рублей.