НАШ ШОУБИЗ
Опубликовано 02 декабря 2024, 15:01
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Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с женой Шкулевой

Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с женой Шкулевой

© Starface.ru

Телеведущий Андрей Малахов впервые за долгое время вышел в свет с женой. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.

29 декабря у Филиппа Киркорова состоялась презентация клипа «Черная пантера», которую посетили Ольга Бузова, Анита Цой, Ксения Собчак, Яна Рудковская. Не стал исключением и Малахов, который впервые за долгое время вышел в свет с женой.

Андрей появился на мероприятии в сером брючном костюме, белой рубашке, галстуке и классических ботинках. Наталья Шкулева отдала предпочтение черному платью с драпировкой, которое подчеркнуло ее фигуру. Образ дополнили серьги из бриллиантов, браслеты и клатч. Также Наталья сделала макияж с акцентом на глаза.

Ранее мы писали, что Андрей Малахов заставил ревновать жену. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Филипп Киркоров потратил на торт-пантеру для презентации клипа более млн рублей.

Источник:Instagram* (компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Лия Новостная
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