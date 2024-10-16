Засмотревшийся на Анну Седокову Андрей Малахов заставил ревновать жену: «Поняла, почему ты там»
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Жена телеведущего Андрея Малахова приревновала мужа к певице Анне Седоковой. Звезды встретились на вечеринке одного из светских Telegram-каналов, и журналист не смог не отметить красоту артистки.
Экс-солистка ВИА Гры стала главной звездой прошедшего в Москве мероприятия. Она появилась в белом облегающем платье и спела несколько песен в караоке. Причем Анна завлекала присоединяться и других. Например, Андрея Малахова. Уже после вечеринки в своем Telegram-канале телеведущий признался, что узнал Седокову только по зоне декольте.
«Выглядит роскошно», - отметил Малахов.
Отреагировала на видео с вечеринки, на котором засветились Андрей и Анна, и жена журналиста. Наталья Шкулева отправила мужу сообщение, которое он опубликовал в блоге.
«Я теперь поняла, почему ты там – Анна», - написала Наталья.
Напомним, что сама Седокова недавно рассталась с мужем. Она дала понять, что этот брак изжил себя. Хотя ее супруг Янис Тимма с этим не согласен. Недавно он прилетел в Москву, чтобы помириться с певицей.
Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Анны Седоковой.