Засмотревшийся на Анну Седокову Андрей Малахов заставил ревновать жену: «Поняла, почему ты там»

Жена телеведущего Андрея Малахова приревновала мужа к певице Анне Седоковой. Звезды встретились на вечеринке одного из светских Telegram-каналов, и журналист не смог не отметить красоту артистки.

Экс-солистка ВИА Гры стала главной звездой прошедшего в Москве мероприятия. Она появилась в белом облегающем платье и спела несколько песен в караоке. Причем Анна завлекала присоединяться и других. Например, Андрея Малахова. Уже после вечеринки в своем Telegram-канале телеведущий признался, что узнал Седокову только по зоне декольте.

«Выглядит роскошно», - отметил Малахов.

Отреагировала на видео с вечеринки, на котором засветились Андрей и Анна, и жена журналиста. Наталья Шкулева отправила мужу сообщение, которое он опубликовал в блоге.

«Я теперь поняла, почему ты там – Анна», - написала Наталья.

Напомним, что сама Седокова недавно рассталась с мужем. Она дала понять, что этот брак изжил себя. Хотя ее супруг Янис Тимма с этим не согласен. Недавно он прилетел в Москву, чтобы помириться с певицей.

Ранее продюсер Сергей Дворцов раскрыл гонорар Анны Седоковой.