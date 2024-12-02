«Нужны были редкие материалы»: кондитер назвала стоимость торта для презентации клипа Киркорова
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29 ноября Филипп Киркоров презентовал клип «Черная пантера», в котором снялись многие звезды. В конце вечера певец угощал гостей тортом в виде хищного животного, который приготовила звездный кондитер Марина Синицкая. В беседе с сайтом «Страсти» Марина заявила, что певец потратил на десерт больше миллиона рублей.
«1 кг торта стоит 5000 рублей, а вес черной пантеры — 50 кг. Также декор обошелся в 800 тысяч. Торт в натуральную величину составляет 1,5 метра длиной. Филипп хотел, чтобы торт был грандиозный и обязательно в виде пантеры! Признаться, я ломала голову: чем же ещё можно удивить тех, кого сложно удивить? Я посмотрела на пригласительные от Филиппа и увидела там интерактивную молнию. И сразу же возникала идея сделать сладкое электричество на торте! Мы приступили к его воплощению, что оказалось непростой задачей», — высказалась кондитер.
По словам Марины, во время приготовления заказа она столкнулась с трудностями. Больше всего времени ушло на создание светящихся глаз из карамели, которые из-за своей тяжести не держались на ярусах торта.
«Мы создали на торте целое шоу — сладкое электричество. Для его приготовления нужны были редкие материалы, которые трудно найти. Как только обрадовались, что наконец нашли, выяснилось, что нам они не подходят. Всю Москву перерыли в поисках. Мой самый большой страх был, что из-за тяжести торта весь каркас пантеры рухнет, и она распадется по частям. К счастью, пантера доехала на мероприятие, и там все прошло на ура. Филипп был в восторге! Когда мы пустили по торту сладкое электричество, певец достал свой телефон и тоже старался запечатлеть всё на видео», — призналась Марина.
Перед дегустацией звезды окружили пантеру и стали с ней фотографироваться. Рядом с тортом красиво позировала Ольга Бузова, певица Нюша, Люся Чеботина и Анита Цой.