Телеведущий Андрей Малахов предупредил о действующих от его имени мошенниках. Об этом сообщает Газета.Ru со ссылкой на личный блог знаменитости.

По словам телеведущего, злоумышленник создал аккаунт в соцсети с его именем и фотографией. Однако на этом неизвестный не остановился и стал писать поклонникам Андрея с просьбами. Малахов отметил, что не имеет никакого отношения к деяниям мошенника. Вот почему он предупредил публику об опасности и предложил ей блокировать неизвестный профиль.

«Берегите себя и своих близких. Если мы знакомы, то пишите мне лично, чтобы проверить информацию», — высказался телеведущий.

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