«Часть жизни закончена»: 51-летний Андрей Малахов сообщил о семейной трагедии
«Священник, больница»: 51-летний Андрей Малахов рассказал о прощании с умирающим отцом .
Фото: Starface.ru
Андрей Малахов не относится к числу тех звезд, которые охотно делятся новостями о себе. Несмотря на работу на ТВ, мужчина редко общается с коллегами и дает интервью, вот почему в Сети так мало информации о нем. Однако на днях в эфире собственного шоу «МАЛАХОВ» телеведущий сделал исключение и поделился сокровенным.
Мужчина рассказал про смерть своего отца, которая произошла в 2006 году.Андрей признался, что ему тяжело говорить о семейной трагедии, поскольку с уходом родителя для него закончилась «часть жизни».
«Священник, больница. Мы начали читать молитвы, и в эту секунду стало видно, что кривая остановилась», — цитирует StarHit откровения Малахова из эфира шоу.
Телеведущий добавил: только после рождения сына он понял, насколько важен отец в жизни каждого человека. Пережив трагедию, Андрей старается больше времени уделять своему наследнику, чтобы потом «не было так больно».
Ранее Малахов раскрыл свой заработок на ТВ. Высказывание мужчины читайте в этой статье.