«На пушечный выстрел не подпустят»: какую сумму тратят звезды на свою охрану

Филипп Киркоров и Григорий Лепс тратят на охрану миллион рублей в месяц. Об этом сообщает Kp.ru.

После теракта в Красногорске звезды шоу-бизнеса стали более внимательно относиться к своей безопасности. По словам продюсера Сергея Дворцова, Киркоров и Лепс не скупятся и нанимают самых высокооплачиваемых телохранителей. Их охрана обходится в миллион рублей в месяц. Также они тратят 500 тысяч рублей в месяц на ЧОП для безопасности на концертах.

«Два профессиональных бодигарда постоянно с ними: и днем, и ночью. У Лепса очень жесткие ребята охраняют, на пушечный выстрел к нему не подпустят. Даже за автографом лишний раз не подойти», — рассказал продюсер.

Бизнесмен Андрей Ковалев подтвердил слова Дворцова. Более того, он отметил, что теперь в райдере всех артистов присутствует пункт о вооруженной охране.

Ранее композитор Юрий Лоза поддержал Григория Лепса, выбившего телефон из рук фанатки. Подробности смотрите в этой новости.

Также сообщалось, что продюсер Юрий Бардаш отреагировал на «голую» вечеринку Насти Ивлеевой.