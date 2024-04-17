Иван Ургант «разнес зал» после звонка Константина Эрнста на съемках КВН

Генеральный продюсер Первого канала Константин Эрнст в прямом эфире телеигры КВН позвонил шоумену Ивану Урганту и публично поздравил его с днем рождения. Об этом сообщает Telegram-канал «Субъективный Крафти».

«Митя Хрусталев поздравил с днем рождения Урганта, потом Эрнст позвонил ему прям из зала, и Ургант пару раз разнес зал. Зал хором кричит: «С днем рождения!», — заявил автор канала.

Другие подробности в публикации не приводятся.

В середине марта Иван Ургант объявил, что вернулся в кино после трехлетнего перерыва. Он разместил афишу картины «Во сне ты горько плакал». Это первое появление артиста на телеэкранах с февраля 2022 года — после того, как телешоу «Вечерний Ургант» перестало выходить в эфир. Последней на сегодняшний момент кинолентой, в которой он сыграл, стала вышедшая в 2021-м новогодняя комедия «Елки-8».

Ранее стало известно, что Иван Ургант в день 46-летия остался без семейного праздника.

Также актриса Яна Поплавская рассердилась, что студию «Вечернего Урганта» не демонтировали.