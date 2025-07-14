69-летнюю ведущую Татьяну Миткову госпитализировали из-за рака. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

У телеведущей Татьяны Митковой начал ослабевать иммунитет на фоне рака. Врачи госпитализировали ее в больницу, где она пройдет курс химиотерапии.

Напомним, диагноз Митковой поставили еще в 2009 году, в 2016 году в ее организме нашли метастазы, которые лечили с помощью химиотерапии.

Татьяне Митковой 69 лет. В 1993 году она стала ведущей телеканала НТВ. В 2001 году, после ухода старой команды канала, Миткова была избрана главным редактором Службы информации. С июля 2004 по декабрь 2014 года также занимала должность заместителя генерального директора НТВ. Татьяна Миткова находится в санкционных списках ЕС и Канады.

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