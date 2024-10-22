Телеведущая Юлия Высоцкая удивила редким кадром с сыном от Андрея Кончаловского. Высоцкая опубликовала семейное фото в Telegram-канале.

В личном блоге Юлия подняла тему позитивного мышления. Она призвала подписчиков к самоанализу и новому взгляду на мир. Знаменитость сопроводила текст снимком с сыном, на котором она запечатлена улыбающейся.

«Позитивное мышление — это совсем не про красивые картинки на доске визуализации и не попытки делать вид, что все хорошо, когда на самом деле все плохо. Это про анализ себя. Про то, что не надо прятать голову в песок, про труд. Очень тяжкий труд менять свое отношение к себе и всему вокруг», — высказалась Юлия.

Подписчики отметили сходство юноши со звездной мамой.

«Петр — красавец! Похож на маму», — написали фолловеры.

Напомним, что сын пары не пошел по стопам родителей. Он учится на архитектора в МАРХИ, куда поступил не с первой попытки.

Ранее Юлия Высоцкая показала архивный снимок из Лондона 27-летней давности. Подробности читайте в этой новости.

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