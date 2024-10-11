«Губы уткой»: Юлия Высоцкая показала снимок из Лондона 27-летней давности

На Юлию Высоцкую часто в последнее время находит ностальгия. Недавно телеведущая рассказывала о знакомстве с Андреем Кончаловским и показала фото со свадьбы. На этот раз актриса опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в Лондоне в 1997 году.

Архивное фото опубликовано в социальных сетях Юлии. На нем телеведущей 24 года, и она одета в рокерском стиле: в черную футболку с желтым принтом и черную куртку. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками. Высоцкая не придавала значения укладке и снялась с творческим беспорядком на голове.