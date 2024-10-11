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Опубликовано 11 октября 2024, 14:01
1 мин.

«Губы уткой»: Юлия Высоцкая показала снимок из Лондона 27-летней давности

Юлия Высоцкая показала архивный снимок из Лондона 27-летней давности.
«Губы уткой»: Юлия Высоцкая показала снимок из Лондона 27-летней давности

© Starface.ru

На Юлию Высоцкую часто в последнее время находит ностальгия. Недавно телеведущая рассказывала о знакомстве с Андреем Кончаловским и показала фото со свадьбы. На этот раз актриса опубликовала новый снимок, на котором она запечатлена в Лондоне в 1997 году.

Архивное фото опубликовано в социальных сетях Юлии. На нем телеведущей 24 года, и она одета в рокерском стиле: в черную футболку с желтым принтом и черную куртку. Образ знаменитость дополнила солнцезащитными очками. Высоцкая не придавала значения укладке и снялась с творческим беспорядком на голове.

«Губы уткой»: Юлия Высоцкая показала снимок из Лондона 27-летней давности

© Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

«А губы уткой и тогда умели», — написала 51-летняя жена режиссера.

Действительно, на снимке Юлия сделала губы «уточкой».

Кончаловский и Высоцкая познакомились в 1996 году. Спустя два года они поженились, а в 2019 году — обвенчались. Их брак оказался крепким, несмотря на разницу в возрасте — режиссер старше Юлии на 36 лет. У супругов родились двое детей — сын Петр и дочь Мария.

В августе Кончаловскому исполнилось 87 лет. Юлия Высоцкая обратилась к мужу в его день рождения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ)
Автор:Екатерина Шахова
Теги:
Юлия Высоцкая
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новости шоу-бизнеса