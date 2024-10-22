«Шоу со сплетнями — не мой уровень»: Ирина Болгар раскритиковала передачу Малахова о ней

Ирина Болгар раскритиковала шоу Андрея Малахова про ее скандал с Павлом Дуровым. Экс-возлюбленная Павла отреагировала на проект Андрея в соцсети.

Малахов посвятил выпуск конфликту Ирины и Павла. В студии ТВ собрались звезды шоу-бизнеса, политики, и все эксперты обвинили Болгар в пиаре на романе с Дуровым. Более того, в эфире шоу вскрылись скандальные подробности отношений Ирины с семьей. В личном блоге Болгар отметила, что не общалась с редакторами Андрея и назвала его передачу «сплетнями».

«Я не давала комментарии. Мне это не интересно. Ток-шоу со сплетнями — не мой уровень», — высказалась знаменитость.

Болгар заявила, что общалась с зарубежными изданиями, которые проверяют факты перед публикацией. В качестве примера она назвала интервью в New York Times, Le Monde, Le Parisien, Liberation, Politico.

Ранее Андрей Малахов показал, как выглядит предполагаемая могила отца Ирины Болгар. Подробности читайте в этой новости.

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