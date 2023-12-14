Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как провела вечер в объятиях Борисова

Телеведущая Юлия Барановская рассказала, как провела вечер в объятиях Дмитрия Борисова. Об этом сообщает Центральная Служба Новостей.

В Москве состоялась светская вечеринка, которую посетили многие звезды шоу-бизнеса. Не стали исключением и Юлия с Дмитрием. В личном блоге Барановская рассказала, как прошел ее вечер.

Как выяснилось, телеведущая все торжество провела в компании коллеги. Знаменитости танцевали под песни Егора Крида, тесно прижимаясь друг к другу. Кроме того, Юлия поделилась кадром, на котором она запечатлена в объятиях Дмитрия. Экс-избранница Андрея Аршавина не стала комментировать публикацию, вместо этого она оставила смайлик в виде сердечка. После этого Барановскую заподозрили в романе с коллегой.

Напомним, что Борисов вышел в свет в первые за долгое время. Телеведущий ведет уединенный образ жизни и, как правило, избегает публичных мероприятий.

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