«Было немного боязно»: Юлия Барановская разоткровенничалась о раке груди

Телеведущая Юлия Барановская посетила онкологический центр и призвала всех женщин регулярно проходить обследование организма, чтобы вовремя заметить и предотвратить развитие рака груди.

Как подчеркнула ведущая, благодаря современной диагностике можно выявить недуг на ранней стадии, когда шансы на полное исцеление максимально велики.

«Решила провериться. Поначалу было немного боязно, но благодаря консультации с ведущими онкологами страны я смогла больше узнать о своем организме», - приводит Kp.ru слова Барановской.

Она также напомнила, что онкологические заболевания в современном мире являются весьма распространенной проблемой, поэтому важно заботиться о себе и своем здоровье, чтобы избежать тяжелых последствий.

Ранее Юлия Барановская призналась, что в ее сумочке всегда лежит маленькая икона. Однако она не раскрыла, какой лик или события библейской истории отражены на ней. Телеведущая подчеркнула, что храмом может стать что угодно, будь то часовня или икона, которая стоит в доме.

Мы также писали, что от рака груди умерла 76-летняя звезда фильма «Любовь с первого взгляда» Сюзанн Сомерс. Артистка скончалась в своем доме 15 октября 2023 года. Известно, что семейные похороны пройдут на этой неделе, а мемориальная служба — в ноябре 2023 года.