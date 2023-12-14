42-летняя журналистка Ксения Собчак помирилась с Тимати после затяжного конфликта

Журналистка Ксения Собчак помирилась с Тимати после затяжного конфликта. Об этом сообщает издание StarHit.

В 2018 году Ксения колко высказалась в адрес Анастасии Решетовой, которая на тот момент являлась избранницей Тимати. Узнав об этом, артист обиделся на Собчак на много лет. Как выяснилось, на днях знаменитости помирились.

В Москве состоялась вечеринка, которую устроила блогер Марго. Мероприятие посетили многие звезды шоу-бизнеса, в том числе и Ксения с Тимати. В личном блоге Собчак поделилась кадрами, на которых она запечатлена вместе с певцом. Также журналистка отметила, что Тимати больше не злится на нее. По словам знаменитости, они давно все выяснили.

«С Тимати у меня связаны теплые воспоминания юности, а они сильнее каких-то дурацких обид. Он искренне на меня обижался. Я искренне объяснила, что у меня плохое чувство юмора», — высказалась Собчак.

Журналистка считает, что «подкалывать людей» — это нормально. Вот почему она никогда не обижается на ответные шутки в свой адрес.

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