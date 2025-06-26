Телеведущая Юлия Барановская пришла на вечеринку Егора Крида в образе студентки

«В школу к Егору — всегда да. С днем рождения», — подписала знаменитость кадры с вечеринки.

Известно, что во время торжества именинник не раз поднимался на сцену для исполнения хитов. В конце вечера был торт и праздничный салют.

Ранее в Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Андрея Аршавина. Подписчики считают, что юноша стал копией звездного отца. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что Валерий Меладзе потратил более миллиона на празднование 60-летия в Испании. Он арендовал для торжества ресторан в элитном гольф-клубе.