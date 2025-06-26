Телеведущая Юлия Барановская пришла на вечеринку Егора Крида в образе студентки
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Телеведущая Юлия Барановская пришла на вечеринку Егора Крида в образе студентки. Кадры с мероприятия были опубликованы в Сети.
Егор Крид устроил вечеринку в честь 31-летия. На мероприятии присутствовали Яна Рудковская, Филипп Киркоров, Валерия, Люся Чеботина, Юлия Барановская и многие другие. Обычно Барановская отдает предпочтение классическим нарядам, однако на этот раз она появилась в молодежном образе. На ней были серая жилетка, юбка в тон, белая рубашка, красный галстук, гольфы и туфли на танкетке.
«В школу к Егору — всегда да. С днем рождения», — подписала знаменитость кадры с вечеринки.
Известно, что во время торжества именинник не раз поднимался на сцену для исполнения хитов. В конце вечера был торт и праздничный салют.
Ранее в Сети восхитились внешностью 19-летнего сына Юлии Барановской от Андрея Аршавина. Подписчики считают, что юноша стал копией звездного отца. Подробности читайте в этой новости.
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