Какую сумму потратил Валерий Меладзе на празднование юбилея в Испании

Валерий Меладзе потратил более миллиона рублей на празднование 60-летия в Испании. Певец арендовал для торжества ресторан в элитном гольф-клубе. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным SHOT, свое 60-летие артист отметил в ресторане, который снял за 2 тысячи евро. Помимо этого, он заплатил 60 евро за четырехчасовую работу бара. Всех гостей ждало меню на русском языке, за которое Меладзе отдал еще 200 евро на человека. Из угощений подавали говяжью вырезку, креветки, филе сибаса и праздничный торт с лесными ягодами. Из напитков — смузи за 15 евро, коктейли и шампанское.

Также на вечеринке был ведущий и диджей. Однако, как утверждает источник, праздник прошел в тишине по просьбе юбиляра. При этом Валерий не отказал гостям, поднялся на сцену и исполнил свои хиты. За аренду музыкального оборудования тоже пришлось заплатить.

Ранее мы писали, что старшая дочь Валерия Меладзе встретилась с Альбиной Джанабаевой на его юбилее в Испании. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что 21-летний сын Меладзе от Джанабаевой учится в Лондоне за 2,6 млн рублей в год.