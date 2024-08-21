Телеведущая Юлия Барановская опубликовала фото с детьми от Андрея Аршавина. Знаменитость рассказала о семейном путешествии на Алтай в соцсети.

Юлия и ее наследники отправились в путешествие на Алтай. Телеведущая показывает красочные снимки с горными реками, озерами и полевыми цветами. На одном из последних кадров Барановская запечатлена со всеми детьми от футболиста. Знаменитость лаконично подписала снимок: «Вместе».

Поклонники Юлии восторженно отреагировали на новый пост и отметили ее сходство с дочерью.

«Не могу понять, где дочь, а где мама? Дочь — копия. Вылитая Юля, когда только выходила замуж. Не скажешь, что вы мать этих детей, как подруга», — написали фолловеры.

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