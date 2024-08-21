22-летний сын Наташи Королевой и Тарзана женился на танцовщице Мелиссе: первые фото со свадьбы
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22-летний сын певицы Наташи Королевой и танцора Тарзана (Сергей Глушко – прим. «Страсти») женился. Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной Мелиссой в Санкт-Петербурге.
В личном блоге Королева опубликовала первые кадры с торжества. Вместе с супругом на камеру она сначала рассказала о своем браке, а после они отошли и «передали эстафету» молодым. Для свадьбы бывшая исполнительница танцев на шесте выбрала классическое белое платье и длинную фату. Волосы девушка оставила распущенными. А звездный наследник был в черном костюме.
«21 августа 21 год совместной жизни с Тарзаном! В год семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу», - объявила Королева.
Напомним, что Архип уже много лет встречается с Мелиссой. Первое время его родители были против их романа, так как им не нравился род деятельности будущей невестки. Но когда она согласилась оставить танцы на сцене, они смогли поладить. Сама Наташа признавалась, что не лезет в личную жизнь сына, и для нее важно лишь то, чтобы он был счастлив.
Ранее Наташа Королева ответила на обвинения в неприязни к возлюбленной сына Архипа.