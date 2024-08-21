22-летний сын Наташи Королевой и Тарзана женился на танцовщице Мелиссе: первые фото со свадьбы

22-летний сын певицы Наташи Королевой и танцора Тарзана (Сергей Глушко – прим. «Страсти») женился. Архип сыграл свадьбу со своей возлюбленной Мелиссой в Санкт-Петербурге.

В личном блоге Королева опубликовала первые кадры с торжества. Вместе с супругом на камеру она сначала рассказала о своем браке, а после они отошли и «передали эстафету» молодым. Для свадьбы бывшая исполнительница танцев на шесте выбрала классическое белое платье и длинную фату. Волосы девушка оставила распущенными. А звездный наследник был в черном костюме.

«21 августа 21 год совместной жизни с Тарзаном! В год семьи мы передаем эту счастливую дату нашим детям Мелиссе и Архипу», - объявила Королева.