«Родила в поле и дальше работать»: Юлия Барановская выступила за традиционные семейные ценности

Юлия Барановская уверена, что женщины должны рожать побольше детей. На Петербургском международном экономическом форуме телеведущая заявила, что хотела бы вернуть былые порядки. Ее слова цитирует prufy.ru.

Барановская выступает за традиционные ценности. В частности, Юлию волнует семейный вопрос. Телеведущая отмечает, что молодое поколение сейчас не стремится родить много детей. Она уверена, что нужно возвращаться к «культурному коду».

«Это наше ДНК. Наши прабабушки: родила в поле, положила, дальше косить, потом кормить, дальше работать. Мы на какой-то момент это потеряли, но быстро это возвращаем», – отметила Барановская.

Телеведущая подчеркнула, что западные тенденции не могут взять верх над традициями и избавить русских людей от этого «культурного кода». Она уверена, что совсем скоро женщины снова захотят становиться многодетными мамами и продолжать при этом добиваться успехов в карьере.

«Я очень рада, что наш культурный код настолько силен, что мы сейчас сидим здесь и обсуждаем традиционные семейные ценности», – заключила Юлия Барановская.

Только вот некоторые пользователи Сети не согласны с высказываниями Барановской. Они припомнили знаменитости, как та сама рожала детей за границей.

«В полях Британии? Сама же в Лондоне рожала», «Представляю, как она страдала в Лондонском госпитале, когда поняла, что в Лондоне нет поля и косить после рождения ребенка нечего», – возмущаются подписчики.

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