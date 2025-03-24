Телеведущая Виктория Боня призналась, что в Европе нормально относятся к русским

Популярная российская телеведущая и блогерша Виктория Боня, которая живет в Европе, рассказала, что на Западе нормально относятся к русским. Об этом она заявила в выпуске шоу «Света вокруг света», опубликованного на YouTube.

Знаменитость призналась, что за границей ей не приходилось сталкиваться с негативным отношением из-за своего российского происхождения.

«Я ни разу не чувствовала на себе никаких взглядов, какого-то там хейта. Ни разу», — поделилась Боня.

В то же время инфлюэнсер уточнила, что ее украинские подруги, напротив, жалуются ей на предосудительное отношение к ним со стороны европейцев.

Виктория Боня живет в Монако более 10 лет. Телеведущая переехала, поскольку в княжестве жил ее бойфренд Алекс Смерфит. С ним артистка познакомилась в 2010 году в Москве. Через два года у пары родилась дочь. В 2017 году стало известно, что Боня и Смерфит расстались.

Ранее Виктория Боня рассказала, что 12-летняя дочь умоляет забрать ее из Лондона.

Также Виктория Боня оправдала обвиненного в абьюзе Чумакова после его заявлений о жене.