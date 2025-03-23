Виктория Боня рассказала, что 12-летняя дочь умоляет забрать ее из Лондона

Блогер Виктория Боня отправила 12-летнюю дочь Анджелину, рожденную в гражданском браке с миллиардером Алексом Смерфитом, учиться в Лондон, однако девочка попросила забрать ее в Россию.

«Она говорит: „Мама, я русская“. И она очень не любит французов. Она каждый день звонит и жалуется: „Мама, я ненавижу эту школу. Мама, я ненавижу. Там одни китаянки“», — разоткровенничалась Виктория в YouTube-шоу «Света вокруг света».

Она также отметила, что Анджелине не нравится и сам город, в котором ей приходится жить. Школьница попросила забрать ее в Монако или в Москву.

При этом у Алекса Смерфита иной взгляд на воспитание наследницы. Именно он отправил дочь учиться в Лондон, и Боня никак не может повлиять на его решение.

«Я слишком с ней мягкая. Хотя я могу с ней быть тоже строгой, но мне важно, чтобы она мне доверяла», — призналась Виктория. Она также добавила, что Алекс в итоге нашел другую школу для Анджелины. В скором времени девочка может переехать в Париж. Кроме того, сама Виктория живет в часе езды от столицы Франции.

Напомним, Виктория Боня семь лет встречалась с сыном ирландского миллионера Майкла Смерфита, с которым познакомилась в Монако. В 2012 году у влюбленных родилась дочь Анджелина. Через несколько лет пара рассталась.

Ранее Виктория Боня поддержала певца Алексея Чумакова, угодившего в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В Сети артиста назвали абьюзером из-за его высказываний о жене Юлии Ковальчук. Однако звезда реалити не увидела в исполнителе злодея.