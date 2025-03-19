Виктория Боня оправдала обвиненного в абьюзе Чумакова после его заявлений о жене

Блогерша Виктория Боня поддержала певца Алексея Чумакова, угодившего в скандал после интервью Светлане Бондарчук. В Сети артиста назвали абьюзером из-за его высказываний о жене Юлии Ковальчук. Однако звезда реалити не увидела в исполнителе злодея после его беседы с журналисткой.

По мнению Бони, общественность сама раздула скандал, так как Алексей ничего плохого не сказал. Она считает, что в интервью он много шутил, а его юмор некоторые не считали.

«Мне кажется, настолько очевидно, что человек сказал это по-дружески. Такое ощущение, что у нас сейчас за хвост хотят подтянуть кого угодно, лишь бы свое неудовлетворение внутреннее слить на кого-то. У людей семья, у них прекрасное чувство юмора, которое до сих пор у них осталось. Живут, дети. Ну понятное дело, что это сказано в виде шутки», - заявила Виктория Voice.

Блогерша напомнила, что Чумаков и Ковальчук уже вместе 17 лет, поэтому могут так подшучивать друг над другом. Она считает, что за супругов нужно радоваться, а не искать в их семье проблемы, которых нет.

Напомним, что недовольство поклонников вызвали слова Алексея о том, как он выбирал жену. Он заявлял, что у него был критерий – провел бы ночь или нет. Он также подчеркивал, что тесное общение с Юлией привело к «последствиям», имея в виду детей.

Ранее Алексей Чумаков прокомментировал свои скандальные высказывания о жене.