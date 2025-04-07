Телеведущая Регина Тодоренко выиграла иск о защите чести

Известная телеведущая и блогер Регина Тодоренко выиграла иск о защите чести к писательнице Дарине Мишиной. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Конфликт между артисткой и писательницей возник после выхода детской книги «Регина-путешественница». Работу над первой главой Тодоренко приняла, однако затем отказалась от дальнейшего сотрудничества. В результате Мишиной не был выплачен гонорар за выполненную работу.

После этого Мишина обратилась в Тверской суд Москвы с иском к Тодоренко о защите своих авторских прав, требуя выплатить ей вознаграждение согласно договору авторского заказа. В ответ Тодоренко подала встречный иск, утверждая, что договор не был заключен. Суд отклонил оба иска.

Теперь же Тодоренко разместила пост, в котором рассказала о завершении суда в ее пользу.

«Решение суда вынесено. Наконец-то, я спокойно и смело могу говорить об этом. Притязания Мишиной Дарины на авторство через взыскание с меня гонорара за написание книги были отклонены: Тверской районный суд города Москвы 19.04.2023, изучив нашу ситуацию, вынес законное и справедливое решение. Книга „Регина-Путешественница“ под моим авторством — это результат моего собственного труда», — написала знаменитость.

Телеведущая также выразила сожаление, что у нее с Мишиной возник спор, который не удалось решить мирно.

«Я твердо убеждена в своей правоте, и мои действия были направлены на сохранение репутации», — резюмировала она.

При этом на прошлой неделе СМИ писали, что Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к Дарине Мишиной.

Также Тодоренко рассказала, что к ее мужу каждую неделю приходит «новая женщина».