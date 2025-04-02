Телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд о защите чести писательнице Мишиной

Телеведущая Регина Тодоренко проиграла суд о защите чести писательнице Дарине Мишиной. Об этом сообщает РИА Новости.

Регина Тодоренко проиграла во Втором кассационном суде иск о защите чести, достоинства и деловой репутации к писательнице из Санкт-Петербурга Дарине Мишиной и к СМИ. Знаменитость обращалась в суд из-за интервью Дарины, которая ранее писала детскую книгу Регине. Однако та получила оплату лишь за половину работы, что тоже стало поводом для другого разбирательства.

Мишина заявила, что «стала литературным рабом» Тодоренко. Регина просила признать сведения порочащими. Более того, она инициировала проведение лингвистического исследования.

«Жалоба оставлена без удовлетворения», — заявили в суде.

При этом суд отклонил и иск Мишиной о признании договора незаключенным.

Сама Регина не комментировала разбирательства с писательницей.

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