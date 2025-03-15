Регина Тодоренко заявила, что к ее мужу каждую неделю приходит «новая женщина»

Регина Тодоренко сделала неожиданное признание о совместной жизни с Владом Топаловым. В личном блоге телеведущая поделилась кадрами со съемок шоу и заявила, что каждую неделю к ее мужу приходит «новая женщина».

На опубликованных фото Регина Тодоренко предстала с короткими темными волосами и в ярком красном платье с открытыми плечами. В таком образе артистка напоминала певицу Лайзу Минелли. Телеведущая призналась, что перевоплощается для каждого выпуска шоу «Маска» на НТВ, где она занимает кресло жюри, поэтому супругу с ней «не скучно».

«Моему мужу явно со мной не бывает скучно, потому что каждый четверг к нему приходит „новая женщина“ после съемок шоу „Маска“», — заявила Регина Тодоренко.

Пользователи Сети оценили яркий наряд знаменитости и отметили, что рядом с ней никто не заскучает.

«Плечики — огонь! Красотка во всех образах», «Регинка молодчинка, невероятная, такая фееричная молодая женщина», «Регина, ты назови хоть одного человека, которому с тобой скучно? Так что твой муж в этом плане просто один из нас», — написали в Сети.

Напомним, Регина Тодоренко и Влад Топалов состоят в браке с 2018 года. У пары двое сыновей — 6-летний Михаил и двухлетний Мирослав.

Ранее сообщалось о том, что Регина Тодоренко откровенно высказалась о браке с Владом Топаловым. Артистка призналась, что «мечтала приручить» певца.