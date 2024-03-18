Телеведущая Регина Тодоренко назвала Филиппа Киркорова пожилым в эфире «Маски». Регина решила подшутить над коллегой в новом выпуске передачи.

В крайнем выпуске «Маски» внимание Регины привлек участник в костюме Матрешки. По словам телеведущей, чтобы отгадать конкурсанта, она делала расклад на картах.

«Я начала задавать вопрос, с каким мужчиной Матрешка может быть в браке. Выпал пожилой, с красным шаром», — рассказала Регина.

Увидев карту, телеведущая сразу вспомнила про Киркорова.

Сергей Лазарев отреагировал на высказывание коллеги. По его мнению, Регина позволила себе неосторожное замечание в адрес Филиппа. При этом сам Сергей назвал Киркорова «неумолкающим существом», поскольку он его постоянно перебивает.

Напомним, что Филипп только недавно вернулся на ТВ после бойкота и критики россиян.

Ранее сайт «Страсти» рассказал, как изменилась жизнь Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке. Подробности смотрите в этом материале.

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