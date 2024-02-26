Пути прощения: как изменилась жизнь Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке

Роковая вечеринка Насти Ивлеевой, которая прошла в Москве в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года, спровоцировала волну «отмен» российских знаменитостей, посетивших мероприятие.

Требования вырезать выступления знаменитостей из «голубых огоньков» и телешоу дошли до чиновников и известных журналистов. Так, Владимир Соловьев предлагал провинившимся звездам съездить в зону боевых действий.

После того, как публичные извинения в свитерах не помогли участникам вечеринки, Филипп Киркоров и Дима Билан поехали в ДНР и ЛНР. Спустя некоторое время после этого, артисты снова начали появляться на телешоу. Но часть коллег исполнителей все равно не поверили в искренность их поступков.

Сорванные выступления, вырезанные сцены из «голубых огоньков» и критика звезд: с чем столкнулся Филипп Киркоров после участия в вечеринке

Спустя всего три дня после поднявшегося скандала у певца отменили частное выступление, которое должно было состояться во МХАТ им. Горького. Инициатором этого запрета стал гендиректор театра Владимир Кехман, рассказывала Ксения Собчак.

Накануне нового года в СМИ начала появляться информация о том, что Киркорова хотят вырезать из «голубых огоньков», в которых он снялся. В итоге певец лишился всех эфиров и в новогоднюю ночь не появился ни на одном из каналов.

Для некоторых руководителей телеканалов цензурирование Киркорова обернулось головной болью — например, ТНТ пришлось за несколько дней до выхода фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимать отдельные сцены с новыми актерами. Похожая ситуация произошла и с шоу «Маска» — там все осложнялось из-за того, что Киркоров был председателем жюри. В итоге все реплики певца вырезали, что заметно сказалось на качестве выпуска.

Помимо «отмен» на телевидении, поп-короля эстрады перестали приглашать на сборные концерты и красные дорожки. Так, организаторы проходившего 1 января концерта «Зимний Show» за несколько дней до проведения мероприятия заявили, что вместо Киркорова и Лолиты выступят Люся Чеботина и Хабиб.

В результате Киркорову пришлось понизить ценник за выступления на частных мероприятиях — со 150 до 100 тысяч долларов. При этом бытовой райдер артиста тоже заметно сократился.