Пути прощения: как изменилась жизнь Филиппа Киркорова после участия в «голой» вечеринке
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Роковая вечеринка Насти Ивлеевой, которая прошла в Москве в ночь с 20 на 21 декабря 2023 года, спровоцировала волну «отмен» российских знаменитостей, посетивших мероприятие.
Требования вырезать выступления знаменитостей из «голубых огоньков» и телешоу дошли до чиновников и известных журналистов. Так, Владимир Соловьев предлагал провинившимся звездам съездить в зону боевых действий.
После того, как публичные извинения в свитерах не помогли участникам вечеринки, Филипп Киркоров и Дима Билан поехали в ДНР и ЛНР. Спустя некоторое время после этого, артисты снова начали появляться на телешоу. Но часть коллег исполнителей все равно не поверили в искренность их поступков.
Сорванные выступления, вырезанные сцены из «голубых огоньков» и критика звезд: с чем столкнулся Филипп Киркоров после участия в вечеринке
Спустя всего три дня после поднявшегося скандала у певца отменили частное выступление, которое должно было состояться во МХАТ им. Горького. Инициатором этого запрета стал гендиректор театра Владимир Кехман, рассказывала Ксения Собчак.
Накануне нового года в СМИ начала появляться информация о том, что Киркорова хотят вырезать из «голубых огоньков», в которых он снялся. В итоге певец лишился всех эфиров и в новогоднюю ночь не появился ни на одном из каналов.
Для некоторых руководителей телеканалов цензурирование Киркорова обернулось головной болью — например, ТНТ пришлось за несколько дней до выхода фильма «Иван Васильевич меняет все» переснимать отдельные сцены с новыми актерами. Похожая ситуация произошла и с шоу «Маска» — там все осложнялось из-за того, что Киркоров был председателем жюри. В итоге все реплики певца вырезали, что заметно сказалось на качестве выпуска.
Помимо «отмен» на телевидении, поп-короля эстрады перестали приглашать на сборные концерты и красные дорожки. Так, организаторы проходившего 1 января концерта «Зимний Show» за несколько дней до проведения мероприятия заявили, что вместо Киркорова и Лолиты выступят Люся Чеботина и Хабиб.
В результате Киркорову пришлось понизить ценник за выступления на частных мероприятиях — со 150 до 100 тысяч долларов. При этом бытовой райдер артиста тоже заметно сократился.
Помимо этого, Филипп столкнулся с критикой россиян. Пока общественники требовали убрать артиста с ТВ, его коллеги лишь подливали масло в огонь. Певица Слава, Яна Поплавская, Максим Аверин, Сергей Никоненко и многие другие знаменитости раскритиковали Филиппа, заявив: публичный человек должен думать о том, «в какую дверь он заходит».
«Проблема возникла давно. Должна быть какая-то тайна. Свобода не в том, чтобы прийти куда-то голым или взять себе нечеловеческое имя», — заявил Аверин в беседе с РИА Новости.
Отметим, что среди звезд были и те, кто поддержал Киркорова. Речь идет про Яну Рудковскую и Иосифа Пригожина. Супруг Валерии заявил, что из-за «отмены» Филиппа пострадали организаторы концертов и рекламные агентства. Вот почему он считает, что певцу нужен шанс на исправление.
Такого же мнения придерживается и Рудковская, близкая подруга Киркорова. В своем Telegram-канале продюсер написала пост, в котором она ответила всем обидчикам Филиппа. Яна заявила, что артист всегда трудился на благо народа: он оказывал поддержку нуждающимся и помогал приютам. По мнению Рудковской, Киркоров это делал не ради благодарности и пиара.
«Филипп год назад ездил к раненным без всяких медийных предпосылок. Вы этого не знали? Стоило бы изучить вопрос, прежде чем озвучивать свое категоричное мнение», — высказалась Яна.
Немногочисленная поддержка звезд не помогла Филиппу вернуть народную любовь. Не исправила ситуацию и его поездка в зону боевых действий. Вместо поддержки и одобрения он вновь столкнулся с критикой. Актриса Яна Поплавская в числе первых оценила поступок артиста. Звезда фильма «Про Красную Шапочку» поделилась мнением в беседе с изданием «Страсти».
В первую очередь, Поплавская назвала поездку Киркорова в Донбасс «отмашкой». Яна отметила, что певец приехал в зону боевых действий с камерами и желанием «засветиться». По мнению актрисы, Донбасс — это не то место, чтобы пиариться на страданиях людей.
«Кто эти люди, которые крышуют павлина в перьях, девушку с камнем на причинном месте? Жаль, что их не смыло окончательно в унитаз. Люди, которые их крышуют, получают деньги от всего событийного ряда, в котором участвуют Ивлеева и Киркоров. Донбасс — это не прачечная. Это не то место, куда должны приезжать люди посветиться. Это что, бросить кость как собакам? Это отмашка. Он ведь приехал с камерами, как в бар „Мутабор“», — высказалась Яна.
Такого же мнения придерживается Денис Майданов. Певец отметил, что Филипп выглядел «неестественно» в зоне боевых действий. По словам Дениса, Киркоров приехал на фронт, желая исправить непростое положение после «голой» вечеринки.
«Мы не заткнем просто людей. Если они так говорят, то выглядит это странно», — сказал музыкант телеканалу «360».
Что сейчас происходит с карьерой Киркорова?
После скандала с «голой» вечеринкой Филипп возвращается на экраны ТВ и на светские мероприятия. В первую очередь, артист вернулся в шоу «Маска» и вновь занял место председателя жюри. Правда, от прежнего Киркорова не осталось ни следа: он отказался от ярких костюмов, страз, перекрасил волосы в темный цвет и вел себя крайне сдержанно. Кроме того, Филипп в очередной раз извинился за свое поведение.
«Я веду себя по-разному в последнее время. Обещаю вести себя хорошо», — заявил артист в эфире шоу.
Также Филипп появился на светском мероприятии. 25 февраля в Санкт-Петербурге состоялся концерт, приуроченный к Церемонии вручения премии «Золотой Граммофон». Выйдя на красную дорожку, певец рассказал о жизни после вечеринки.
По словам Киркорова, все эти месяцы, проведенные вдали от работы, он много думал и читал. Артист отметил, что он чувствовал себя очень истощенным.
«Мне было интересно по душам поговорить с самим собой. Потому что обычно это все в диалогах. А вот так побыть с собой мне в последнее время редко удавалось. Потому что эта гонка, она конечно меня очень истощила», — рассказал Филипп корреспонденту издания «Страсти».
Киркоров не стал рассказывать о творческих планах на ближайшие месяцы. Но, кажется, что карьера певца вновь набирает обороты.
Достаточно ли искуплений Киркорова: мнение продюсера
Пока Филипп Киркоров постепенно возвращается на светские мероприятия в новом для себя амплуа, многие гадают, изменится ли в связи с этим репертуар исполнителя.
По словам продюсера Павла Рудченко, новые песни Киркорова вряд ли будут эпатажными.
«В ближайшее время репертуар изменится. Он будет напоминать последнюю песню, где он просил прощения. Наверное, будет что-то душевное, без всяких перьев, залихватского. Тем более, сам Киркоров говорил, что в его костюмах не будет никаких страз», — рассказал он.
Рудченко добавил, что Киркоров уже начал постепенно возвращаться в информационное поле. Продюсер уверен, что певца простят благодаря его заслугам и таланту.
«На телевидение он вернется, постепенно восстановится отношение к нему. Репутация, конечно, подпорчена. Но Киркоров у нас эпатажный артист и люди привыкли, что он многое себе позволял. Но все-таки поп-король подтверждал свой талант и многое ему прощалось. Время, как говорится, лечит и эпатажного артиста большинство людей простят», — заявил он.
Раскаялся ли Киркоров за свое поведение: мнение психолога
Филипп Киркоров явно не ожидал такой реакции общественности. «Голая» вечеринка показалась ему хорошим способом влиться в ряды кумиров молодежи.
Филипп понял серьезность ситуации только тогда, когда его выступления вырезали из всех предновогодних программ. Он был вынужден публично извиниться за то, что «вошел не в ту дверь». По мнению психолога Инны Мирной, в его словах не было раскаяния, осознанности: Киркоров так и не смог понять, почему он столкнулся с критикой и отменой. Это привело к тому, что в новом сезоне «Маски» зрители увидели Филиппа, желающего не привлекать к себе внимание.
«Тот Филипп, которого мы видим в 5 сезоне шоу „Маска“, просто надевает на себя образ, соответствующий текущей ситуации: строгий темный костюм, галстук и очки. Отмечу, что его наряд не вписывается в привычный формат шоу, то есть он убрал из образа все, что может вызвать всплеск негатива в его адрес. Посмотрите, как ведущий „Маски“ Вячеслав Макаров представил членов жюри: он каждого наделил множеством эпитетов. А про Киркорова ведущий высказался очень лаконично: „народный артист России Филипп Киркоров“. Было заметно, что певец занервничал и жестом дал понять: не нужно заострять внимание на его персоне», — высказалась психолог.
В начале передачи особенно заметно, что Филипп чувствовал себя некомфортно, старался вести себя сдержанно, казался рассеянным. Из его образа исчезла некоторая заносчивость, голос звучал на несколько тонов тише и спокойнее. Даже жесты Филиппа стали более скупыми и невыразительными. При этом психолог отметила: иногда его маска слетала, и он привычно начинал перебивать коллег.
«В целом, его поведение говорит о том, что артист выбрал определенную тактику. Его цель — не раздражать общественность и действовать в рамках дозволенного», — резюмировала эксперт.