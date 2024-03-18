14-летняя дочь Ксении Бородиной ведет блог в соцсети, который скрывает от мамы. Об этом телеведущая рассказала в своем профиле.

По словам Ксении, ее дочь давно ведет личный блог. Аккаунт 14-летней Маруси является закрытым. Телеведущая призналась, что не знает ни ника дочки, ни контента, который она публикует.

«Я даже не подписана и не знаю ее аккаунта. Не буду тут пиарить ребенка. Знаю, что он закрытый. Она не стремится к публичности», — высказалась звездная мама.

Ксения не раз отмечала, что ее дочь уже взрослая и умеет грамотно расставлять приоритеты. Вот почему она спокойна за наследницу.

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