Телеведущая Регина Тодоренко и певец Влад Топалов узнали пол третьего ребенка. Супруги поделились новостью в соцсети.

Регина Тодоренко скрывала беременность семь месяцев. По словам знаменитости, о пополнении в семье не сразу узнали даже сыновья. При этом Регина отмечала, что для них до сих пор загадка, какого пола ребенок. И только под конец беременности Регина и Влад отправились к врачу.

В личном блоге телеведущая показала трогательный ролик, на котором она едва сдерживает слезы. «Мы узнали пол ребенка», — лаконично подписала публикацию она.

Тодоренко не стала раскрывать интригу, но поклонники предположили, что супруги, судя по их реакции, ждут девочку.

«Подсказка в песне — девочка! Назовут Любовь», — написали россияне.

К слову, знаменитость оставила без ответа догадки подписчиков.

Ранее 35-летняя Регина Тодоренко рассказала, почему долго скрывала третью беременность. Подробности читайте в этой новости.

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