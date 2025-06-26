«Постоянная работа»: певица Жасмин раскрыла секрет счастливого брака со вторым мужем бизнесменом

Первый брак певицы Жасмин распался со скандалом — артистка обвиняла бывшего избранника Вячеслава Семендуева в регулярных побоях. В 2011 году она вышла замуж во второй раз за предпринимателя Илана Шора. Супруги вместе уже почти 15 лет и, как признается исполнительница, их отношения строятся на важных принципах.

Секретом счастливого брака Жасмин называет искреннюю любовь и уважение друг друга. Супруги всегда стараются разговариваться, делиться своими мыслями, чувствами и не стесняются обсуждать сложные вопросы.

«Во-вторых, для нас очень важна взаимная поддержка как в личных делах, так и в воспитании детей. Мы понимаем, что семейная жизнь — это постоянная работа над отношениями, и стараемся находить время друг для друга несмотря на занятость», — призналась артистка в разговоре с Леди Mail.

Муж певицы — очень занятой человек, но, несмотря на это, он всегда находит время на семью, говорит Жасмин. Немаловажным артистка считает умение сохранять близость даже на расстоянии: супруги созваниваются по видеосвязи несколько раз в день. Это помогает им оставаться частью жизни друг друга. Все праздники семья проводит обязательно вместе — они часто устраивают совместные каникулы и просто ищут возможность быть рядом, как можно чаще, заключила звезда эстрады.

От первого брака у знаменитости есть сын Михаил, от второго супруга — дочь Маргарита и сын Мирон.

Напомним, Жасмин скоро впервые станет бабушкой: ее невестка Ева ждет ребенка. Артистка призналась, что поначалу скептически относилась к избраннице сына.