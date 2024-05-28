Телеведущая Маша Малиновская заявила, что переживает за растущего без отца сына. Звездная мама выразила опасения за ментальное здоровье наследника в эфире шоу «Свидание с прицепом».

По словам Маши, отец Мирона не принимает участие в его воспитании. Она рассталась с экс-возлюбленным еще во время беременности и больше с ним не общалась. Малиновская волнуется, что отсутствие отца в жизни сына повлияет на его эмоциональное состояние.

«С отцом Мирона я рассталась, когда была еще беременной. И больше мы друг друга никогда не видели, даже не пытались контактировать. Так что Мирон не знаком с отцом, не видел его. Переживаю, что у него есть какая-то эмоциональная травма», — высказалась знаменитость.

Напомним, что Маша родила сына от криминального авторитета Мамихана Мальсагова. По словам Малиновской, мужчина даже не платит алименты. Телеведущая самостоятельно воспитывает ребенка и надеется обрести счастье.

Ранее телеведущая Маша Малиновская опровергла роман с певцом Сергеем Арутюновым. Подробности читайте в эксклюзиве сайта «Страсти».

Также сообщалось, что Мари Краймбрери отписалась от Давида Манукяна после его поцелуя с Ольгой Бузовой.