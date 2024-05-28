Назад дороги нет: возлюбленная Манукяна отреагировала на его поцелуй с Бузовой

Певица Мари Краймбрери отписалась от Давида Манукяна после его поцелуя с Ольгой Бузовой. Поклонники Мари обратили внимание, что в ее блоге стало меньше подписок.

После расставания с Бузовой Давид обрел счастье с Мари. Артисты не раз выходили в свет за руки, демонстрируя романтические чувства. Более того, певица познакомила Манукяна с родными, а затем на концерте в Минске официально подтвердила их отношения. Однако после нового выпуска шоу «Сокровища императора» пара столкнулась с кризисом.

Дело в том, что Давид стал участником шоу, ведущей которого является Ольга Бузова. После расставания артисты впервые встретились на съемочной площадке в Китае. На протяжении всех выпусков между ними было заметно напряжение, но в последней серии Ольга и Давид страстно поцеловались.

Мари не стала устраивать публичный скандал. Вместо этого артистка отписалась от Давида в соцсети.

Ранее певица Ольга Бузова заявила, что Давид Манукян организовал против нее травлю. Подробности читайте в этой новости.

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