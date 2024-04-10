На фоне слухов о новом романе Маша Малиновская раскрыла, что происходит в ее личной жизни

Телеведущая Маша Малиновская опровергла роман с певцом Сергеем Арутюновым. Как оказалось, она даже не знает о существовании такого артиста. Об этом она рассказала в беседе с порталом «Страсти».

В марте текущего года в СМИ появились новости, что Маша Малиновская могла начать встречаться со звездой шоу «Голос». Слухи возникли после того, как блогер якобы оказала ему первую помощь на концерте в Кремле. Также спустя некоторое время сам Сергей признался, что считает Машу своей музой. Тогда поклонники сразу же стали говорить о том, что телеведущая, наконец, нашла свое счастье. Но все оказалось вовсе не так.

Как заверила Малиновская, никакого Сергея она не знает, и романа между ними нет.

«Я ему помогала в гримерке? Я даже не знаю, кто это такой. Я с ним не знакома», - удивилась телеведущая.

На самом деле Маша ни с кем не встречается, даже уже не пытается найти любовь. У нее были попытки познакомиться с мужчиной в специальном приложении для свиданий, но это не увенчалось успехом. По словам телеведущей, у нее очень завышены стандарты, поэтому ей и тяжело найти партнера.

«Я просто поняла, что найти идеального мужчину, за которого я захочу быть замуж, я смогу только в реальной жизни. А, наверное, не рассматривая анкеты в соответствующих приложениях. Там обычно сидят неудачники. А что касается публичности возлюбленного, то я даже напротив не хотела бы, чтобы он был медийный», - поделилась Маша.

Малиновская призналась – она открыта для отношений, но специально уже никого не ищет. Сейчас она занимается собой и карьерой, ведь не так давно она вновь вернулась на телевидение.

«А я не афиширую, честно говоря, личную жизнь, потому что ее нет. Я ни с кем не встречаюсь, тут даже говорить не о чем. <…> Свадьба не стоит в приоритете», - рассказала Маша.

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