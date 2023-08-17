Анастасия Волочкова хочет, чтобы ее похоронили в белоснежном гробу с вензелями

47-летняя Анастасия Волочкова хочет, чтобы ее похоронили в белоснежном гробу с золотыми вензелями. Балерина поделилась откровением в эфире шоу «Не Пруст».

По мнению знаменитости, после смерти люди будут вспоминать ее доброту и искренность. Также Волочкова призналась, что мечтает о похоронах, как у принцессы Дианы.

«Хочу белоснежный, жемчужного цвета гроб с золотыми вензелями и инициалами «А.В.»», — цитирует StarHit высказывание Анастасии из нового интервью.

После подобных откровений балерина сообщила, что имеет большие планы на жизнь. Оказалось, Волочкова намерена сняться в экранизации собственных мемуаров и наладить романтические отношения.

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