Едва не сорвала съемки: страдающую от рака Анастасию Заворотнюк уличили в звездной болезни

Ни для кого не секрет, что долгое время Анастасия Заворотнюк борется с самой агрессивной формой рака. Вот почему семья актрисы тщательно скрывает ее от внимания общественности. Звезда «Моей прекрасной няни» уже давно не появлялась на публике и не общалась с прессой. В новом интервью для шоу «Модный подкаст» стилист Александр Рогов поделился неожиданной подробностью об Анастасии.

За время своей карьеры Рогов успел поработать со многими звездами шоу-бизнеса, в числе которых Рената Литвинова, Федор Бондарчук, Ингеборга Дапкунайте. По мнению стилиста, чем медийнее персона — тем меньше она капризничает на площадке. Вот почему он остался в восторге от сотрудничества с перечисленными персонами.

Совсем иного мнения Александр об Анастасии Заворотнюк. В далеком прошлом актриса снималась в рекламе шампуня. По словам Рогова, съемки были под угрозой срыва из-за того, что ей не понравились подобранные вещи.

«Стилист привезла на примерку вещи, а Заворотнюк сказала, что носит только люкс и сниматься будет в люксе», — сообщил Александр.

Из-за возникшего инцидента стилисту пришлось перешить бирки, и только после этого артистка согласилась продолжить работу. «Это были претензии на люкс, который тут был совершенно не нужен», — резюмировал эксперт.

Ранее мы писали о том, что на тяжелобольную актрису Анастасию Заворотнюк завели дело из-за долга в 170 тысяч рублей. Подробности смотрите в этой статье.