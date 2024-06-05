Телеведущая Лера Кудрявцева расплакалась после рассказа о жизни мамы в детдоме. Об этом стало известно в эфире YouTube-шоу Валентина Шишкина.

Лера Кудрявцева стала гостьей шоу, во время которого разобрали ее невербальное поведение. Бизнес-тренер Шишкин отметил, что знаменитость слишком зажата и напряжена.

«У меня ощущение, что это не только ваше, это пришло от какого-то близкого… Внутренний холод», — высказался Валентин.

Далее Шишкин попросил Кудрявцеву вспомнить семейные фотографии и воссоздать образ родственника, пришедшего на ум. Лера рассказала про близкого человека, находящегося вдали ото всех. После этого она расплакалась, заявив, что ее мама была в детском доме.

«Давит? Это было в вашей жизни?», — задавал наводящие вопросы бизнес-тренер.

«Мама», — со слезами на глазах ответила Лера.

Отметим, что до этого момента телеведущая не раскрывала подробности детства матери.

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