«Меня до сих пор трясет»: дочь Кудрявцевой чудом уцелела на детском празднике

Лера Кудрявцева сообщила, что ее дочь чудом уцелела на детском празднике. Знаменитость рассказала о произошедшем инциденте в Telegram-канале.

В минувшие выходные Лера и ее 5-летняя дочь посетили детский день рождения, который проходил в загородном отеле. По словам телеведущей, «начиналось все красиво»: на локации были детские декорации, воздушные шары и мороженое. Однако рядом с местом проведения праздника находилась вертолетная площадка, и это сразу не понравилось звездной маме. По словам Леры, «вертолеты постоянно летали на заправку».

Как выяснилось, мероприятие закончилось инцидентом. Из-за заходившего на посадку вертолета рухнули декорации, от испуга дети начали кричать и плакать.

«Декорации упали и чудом не пришибли детей. Меня до сих пор трясет. Как можно ставить декорации рядом с вертолетной площадкой, зная, что в этот день будут летать каждые 15 минут вертолеты?» — возмутилась Лера.

Телеведущая отметила, что никто из детей не пострадал.

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