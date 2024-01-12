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16:23, 12 января 2024
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Телеведущая Лариса Гузеева поделилась, как провела время с супругом

Лариса Гузеева нашла нужным поделиться видео с мужем впервые за долгое время.

Телеведущая Лариса Гузеева поделилась, как провела время с супругом

© Starface.ru

Актриса и телеведущая Лариса Гузеева впервые за долгое время поделилась видео с супругом Игорем Бухаровым. Соответствующая публикация появилась в ее микроблоге.

Вначале звезда продемонстрировала в видео праздничный декор квартиры с украшенной елью, скульптурами Деда Мороза и Снегурочки и новогодним подсвечником. Около украшений расположилась собака, которая находилась в бежевой лежанке. Затем телеведущая перевела камеру на своего мужа Игоря Бухарова. Избранник Гузеевой сидел за столом и держал чашку. Мужчина был одет в домашний комплект, состоявший из белой футболки и брюк темно-синего цвета.

Гузеева вышла замуж за ресторатора Бухарова в 1999 году. В 2000 году она подарила мужу дочь, которую назвали Ольгой. Вдобавок у артистки есть сын Георгий от экс-возлюбленного — редактора Кахи Толордавы.

Ранее сообщалось, что Лариса Гузеева нашла силы станцевать на Красной площади, но ее никто не узнал.

Также знаменитость обматерила муызкального критика Сергея Соседова из-за его поведения на «Суперстар!».

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Евгений Медведев
Теги:
Лариса Гузеева
муж
брак
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