«Больной человек»: Лариса Гузеева обматерила Сергея Соседова

Лариса Гузеева обматерила Сергея Соседова из-за его поведения на «Суперстар!», об этом сообщает StarHit.

Накануне прошел очередной выпуск шоу «Суперстар!» в котором решалась судьба двух исполнителей — Алексея Гомана и Феликса Царикати. Голоса судей разделились пополам: Сергей Соседов и Стас Пьеха захотели оставить Царикати, а Лера Кудрявцева и Наташа Королева — Гомана.

В результате решение было за ведущей проекта Лолитой. Она оставила в шоу Царикати. При этом Гоман получил приз зрительских симпатий.

На выгон из проекта певца отреагировала актриса Лариса Гузеева. Она выложила кадры из своей спальни, где смотрела шоу. По словам Гузеевой, ей не понравилось поведение Сергея Соседова, которого она критикует уже не в первый раз. При этом музыкального критика она обозвала нецензурным словом.

«Какой чудесный Алексей Гоман. Какой умный, тонкий талантливый. И какой Соседов. Больной человек. Это мое мнение, просто в голос смеюсь как себя недостойно ведет человек, ужас!» — прокомментировала решение судей она.

Ранее мы писали о том, что уволенный с НТВ Сергей Соседов отреагировал на критику Ларисы Гузеевой.