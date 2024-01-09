Замерзшую Ларису Гузееву никто не узнал на Красной площади: пустилась в пляс

Телеведущая Лариса Гузеева станцевала на Красной площади, но ее никто не узнал. На это обратило внимание издание WomanHit.ru.

64-летняя ведущая программы «Давай поженимся!» выбралась на прогулку в центр Москвы. Она была не одна, а взяла с собой крестную – «тетю Лелю». Женщины не только подышали свежим морозным воздухом, но и посетили праздничную ярмарку.

Гузеева поспешила поделиться видео с подписчиками своего микроблога. На кадрах брюнетка танцует, но идущие рядом люди не замечают звезду. Ее это не тревожит.

«Каждый год я прихожу в это время на Красную площадь. Как с погодой-то повезло!» — говорит на кадрах теледива.

Лариса отметила, что не часто снимает контент для поклонников. Недавно она была в Сергиевом Посаде, но ничего не запечатлела на память, так как забыла.

Многих удивило, что Гузееву на Красной площади никто не узнал. Ни один не подошел за фотографией или автографом.

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева обматерила Сергея Соседова из-за его поведения на «Суперстар!». Не так давно прошел очередной выпуск шоу, в котором решалась судьба двух исполнителей — Алексея Гомана и Феликса Царикати. Голоса судей разделились пополам: Сергей Соседов и Стас Пьеха захотели оставить Царикати, а Лера Кудрявцева и Наташа Королева — Гомана.