Телеведущая Лариса Гузеева опубликовала архивное фото, на котором ей 30 лет. Знаменитость восхитила подписчиков снимком в соцсети.

В личном блоге Гузеевой появилось черно-белое фото, на котором ей 30 лет. Знаменитость скрестила руки на груди и задумчиво смотрела вдаль. По словам телеведущей, в те годы она мечтала о большом доме и стать многодетной мамой.

«Мне 30 лет. Я очень хотела дом на колесах, десять детей и быть счастливой», — написала Гузеева.

Увидев публикацию, пользователи Сети пришли в восторг. Они отметили, что Гузеева в любом возрасте красивая женщина. Кроме того, многие сравнили ее с Ириной Шейк.

«Красивая, уникальная, неповторимая. Восхищаюсь! На этом фото на Ирину Шейк похожа», — высказались фолловеры.

Напомним, у телеведущей двое детей. Она родила сына Георгия от Кахи Толордавы и дочь Ольгу от Игоря Бухарова.

Ранее Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку. Летом телеведущая обесцветила брови и сделала пепельный блонд. Подробности читайте в этой новости.

Также мы писали, что Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака после измены жены.