«Это самое счастливое, что есть на свете»: Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака после измены жены

Ведущий Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака, несмотря на измены жены Полины. Он назвал семью самым счастливым, что есть на свете.

На заявление Диброва обратил внимание сайт Woman.ru.

Ведущий посетил премьеру фильма «Тогда. Сейчас. Потом» и охотно общался с журналистами, анонсировал проект на Первом канале. На все происходящее в жизни знаменитость смотрит философски и продолжает верить, что брак – это счастье.

«С ума сошли! Вы что, это самое счастливое, что есть на свете!» - сказал Дибров.

Ведущий продолжает верить в любовь и не исключает, что еще познает данное чувство. Дибров полагает, что она дается за достижения во внелюбовной сфере.

«Любовь — это когда кто-нибудь для тебя важнее, чем ты сам», - размышляет ведущий.

Также Дмитрий шутил, что если бы не развод, не привлек бы внимание к запуску передачи на Первом канале и никто бы не узнал о его музыкальном проекте с двумя певицами.

Ранее появилась информация о том, что Дмитрий нашел новую спутницу. Как сообщал информированный источник, девушка моложе Полины.