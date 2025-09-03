«Это самое счастливое, что есть на свете»: Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака после измены жены
© Starface.ru
Ведущий Дмитрий Дибров не разочаровался в институте брака, несмотря на измены жены Полины. Он назвал семью самым счастливым, что есть на свете.
На заявление Диброва обратил внимание сайт Woman.ru.
Ведущий посетил премьеру фильма «Тогда. Сейчас. Потом» и охотно общался с журналистами, анонсировал проект на Первом канале. На все происходящее в жизни знаменитость смотрит философски и продолжает верить, что брак – это счастье.
«С ума сошли! Вы что, это самое счастливое, что есть на свете!» - сказал Дибров.
Ведущий продолжает верить в любовь и не исключает, что еще познает данное чувство. Дибров полагает, что она дается за достижения во внелюбовной сфере.
«Любовь — это когда кто-нибудь для тебя важнее, чем ты сам», - размышляет ведущий.
Также Дмитрий шутил, что если бы не развод, не привлек бы внимание к запуску передачи на Первом канале и никто бы не узнал о его музыкальном проекте с двумя певицами.
Ранее появилась информация о том, что Дмитрий нашел новую спутницу. Как сообщал информированный источник, девушка моложе Полины.