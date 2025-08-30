Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку
© Tarakanov Vadim/East News
Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку. Об этом стало известно из соцсетей.
В середине июня Лариса Гузеева удивила фанатов внезапным преображением — она обесцветила брови и перекрасилась в пепельную блондинку. После этого многие раскритиковали ее новый образ.
Однако сегодня телеведущая поспешила успокоить преданных фанатов — она показала, что вновь вернула свой цвет волос.
«Я перекрасилась. А то прямо все умирали, что я блондинка», — заявила она.
Гузеева также пожаловалась, что не может обойтись без любимой собаки Жужи даже во время работы, поэтому она взяла ее с собой.
«Может быть, вы подскажете, что делать. Вот мы за лето стали созависимыми. С собачкой что делать? Не отпускает меня ни на одну секунду, хочет быть все время рядом. Прямо не знаю, как работать. Жужа, а, Жужа? Так же нельзя, созависимая ты моя», — заявила ведущая.
