Опубликовано 30 августа 2025, 16:10
Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку

© Tarakanov Vadim/East News

Лариса Гузеева после волны критики вновь перекрасилась в брюнетку. Об этом стало известно из соцсетей.

В середине июня Лариса Гузеева удивила фанатов внезапным преображением — она обесцветила брови и перекрасилась в пепельную блондинку. После этого многие раскритиковали ее новый образ.

Однако сегодня телеведущая поспешила успокоить преданных фанатов — она показала, что вновь вернула свой цвет волос.

«Я перекрасилась. А то прямо все умирали, что я блондинка», — заявила она.

Гузеева также пожаловалась, что не может обойтись без любимой собаки Жужи даже во время работы, поэтому она взяла ее с собой.

«Может быть, вы подскажете, что делать. Вот мы за лето стали созависимыми. С собачкой что делать? Не отпускает меня ни на одну секунду, хочет быть все время рядом. Прямо не знаю, как работать. Жужа, а, Жужа? Так же нельзя, созависимая ты моя», — заявила ведущая.

© Соцсети

Ранее мы писали о том, что Лариса Гузеева опубликовала в соцсетях фото брата и попросила у него прощения.

Источник:Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)
Автор:Александр Асташкин
