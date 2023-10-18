Телеведущая Ксения Собчак раскрыла секрет своей молодости

Журналистка и телеведущая Ксения Собчак призналась, что спит при определенной температуре. Об этом она рассказала в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Она пояснила, что всегда поддерживает прохладный воздух в спальне. Телеведущая засыпает при температуре +17℃.

«Замораживаю молодость», — отметила она.

Также Собчак добавила, что в ее жизни всегда присутствует спорт.

Напомним, пластический хирург Артур Рыбакин раскрыл, что Ксения Собчак обращалась к нему для получения консультации. Серьёзные изменения звезды заключались в операции на нос и коррекции прикуса. Однако телеведущая отказалась от хирургического вмешательства, когда ее фотографии просочились в Сеть.

Ранее психолог Вероника Степанова оценила ресторан телеведущей. Она вернулась в Россию и решила устроить себе гастрономический тур. Одним из мест, которые она посетила, стал недавно открывшийся ресторан Ксении Собчак Veter. Однако Степановой сильно не понравилась как кухня, так и обслуживание в заведении.