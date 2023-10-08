Пластический хирург Рыбакин раскрыл планы об операции Собчак

Пластический хирург Артур Рыбакин раскрыл, что известная телеведущая и журналистка Ксения Собчак обращалась к нему для получения консультации.

Оказалось, что Собчак планировала «переделать все лицо» ещё в 2000-х. Рыбакин в программе «Ты не поверишь!» объяснил, что серьёзные изменения звезды заключались в операции на нос и коррекции прикуса.

«Задвинуть нижнюю челюсть, выдвинуть верхнюю челюсть, сделать все по полной программе», — рассказал он.

Однако Рыбакин отметил, что Собчак отказалась от операции, когда ее фотографии просочились в Сеть. Хирург заявил, что не понимает, кто и как украл снимки телеведущей. С тех пор он прекратил фотографировать своих пациентов.

Также хирург уверен, если бы операция состоялась, у Собчак «вообще все пошло бы в жизни по-другому».

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