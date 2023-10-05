«Кухня никакая»: Вероника Степанова оценила ресторан Ксении Собчак

Вероника Степанова раскритиковала ресторан Ксении Собчак в Питере, об этом сообщает StarHit.

Психолог вернулась в Россию и решила устроить себе гастрономический тур. Одним из мест, которые она посетила, стал недавно открывшийся ресторан Ксении Собчак Veter. Однако Степановой сильно не понравилась как кухня, так и обслуживание в заведении.

«Ну это же говно на палке. Кроме того, что она заняла козырное место в центре Санкт-Петербурга с видом на миллиарды долларов, больше там делать нечего. Просто центральная точка. Очень слабые официанты, повара и, соответственно, кухня никакая. Невкусно! Но десерты были неплохие», - отметила она.

Напомним, Собчак открыла ресторан на берегу Невы в носовой части корабля этим летом. Проект она запустила совместно с ресторатором Антоном Пинским, который уже открыл несколько заведений совместно с другими знаменитостями.

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